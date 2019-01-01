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إندونيسيا ترفض إعلان الولايات المتحدة بشأن المستوطنات

الجمعة 22 نوفمبر 2019 03:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
إندونيسيا ترفض إعلان الولايات المتحدة بشأن المستوطنات


جاكرتا /سما/

قالت وزارة الخارجية الإندونيسية، إنّ بلادها ترفض الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، وتواصل السعي نحو تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس لحل الدولتين.

وأكدت "الخارجية" في بيان لها، اليوم الجمعة، رفض إندونيسيا القاطع للإعلان الأميركي بشأن المستوطنات، معتبرة أنه يتناقض مع القانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وأشارت إلى أن الحكومة الإندونيسية تعتبر المستوطنات غير شرعية، والبناء الاستياطني هي عملية ضم للضفة الغربية بحكم الأمر الواقع، وعقبة أمام جهود السلام وفقا لحل الدولتين، داعية المجتمع الدولي إلى التوحد لدعم نضال الشعب الفلسطيني.

في سياق آخر، رفض مجلس العلماء الإندونيسي في بيان له، إعلان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أن بلاده لم تعد تعتبر المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة "غير متسقة مع القانون الدولي".

وقال نائب رئيس مجلس العلماء الإندونيسي معروف أمين، إن بلاده ما زالت تدعم حصول فلسطين على استقلالها، وأنّ تسوية الصراع يجب أن تكون شاملة، من خلال الرجوع إلى قرارات الأمم المتحدة لتنفيذ حل الدولتين، مشددا على موقف بلاده الراسخ في دعم قيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس.

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