عريقات يلقي محاضرة بالمعهد الدبلوماسي في العاصمة العُمانية

مسقط /سما/

ألقى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، محاضرة في المعهد الدبلوماسي التابع لوزارة الخارجية العُمانية.

وتستضيف العاصمة العمانية مسقطـ، عريقات، في إطار الجهود المستمرة لسفارة دولة فلسطين لدى سلطنة عُمان، لتوثيق عُرى التعاون والعمل المشترك، وتطوير العلاقات بين البلدين الشقيقين في كافة المستويات والمجالات.

وعرض عريقات، خلال المحاضرة، ملامح الموقف الفلسطيني تجاه أهم القضايا التي تناولتها العملية السلمية، بمختلف محطاتها، منذ مؤتمر مدريد وحتى الآن، والأسس السياسية والقانونية التي يستند إليها ويستمد قوته منها في وجه كل المحاولات والمشاريع المشبوهة، التي فشلت في ثني القيادة الفلسطينية عن التمسك بالحقوق الوطنية المشروعة غير القابلة للتصرف، وعجزت عن كسر إرادة الشعب الفلسطيني وصموده على أرضه، مستشرفا آفاق المستقبل والحلول والوسائل الممكنة والمتاحة، في ظل رؤية واعية، ودراسة عميقة لموازين القوى والظروف الإقليمية والدولية، وفهم دقيق لأهم العوامل والعناصر المؤثرة فيها.

وتميزت المحاضرة، التي حضرها وكيل وزارة الخارجية العمانية للشؤون الدبلوماسية الشيخ خليفة بن علي الحارثي، وسفير فلسطين لدى السلطنة تيسير جرادات وعدد من كبار مسؤولي الوزارة، وطاقم سفارة فلسطين، بزخم المعلومات المدعمة بالبراهين والشواهد، والصراحة المتناهية في تسجيل الوقائع والأحداث، وتحليلها بسلاسة ووضوح.

وأعقب المحاضرة، جلسة محادثات تشاورية، مع الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية يوسف بن علوي بن عبد الله، بحضور السفير جرادات، جرى خلالها بحث أهم المستجدات الطارئة على القضية الفلسطينية، في ضوء إعلان الخارجية الأميركية تشريع الاستيطان، وإفصاح نتنياهو، وعدد من قادة دولة الاحتلال عن خطط ومشاريع معدة، لضم مساحات واسعة من أراضي الضفة الغربية .

وفي الوقت الذي أكد فيه بن علوي الموقف الثابت للسلطنة بدعم الموقف الفلسطيني بكل الطرق والإمكانات، أثنى عريقات على جهود السلطنة وسياستها المخلصة والأمينة، وبارك للسلطنة احتفالها بالعيد الوطني التاسع والأربعين، وتمنى لها دوام الازدهار والتقدم، مثمنا خطوتها الرائدة بافتتاح سفارة لها في فلسطين، ومباشرة العمل الفعلي فيها.