3 خيارات امام نتنياهو للهروب من الاتهامات.. والليكود: "عهده انتهى"!

القدس المحتلة / سما /

قالت قناة عبرية إن أمام رئيس الحكومة الإسرائيلية المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، ثلاثة خيارات، بعد توجيه 3 لوائح اتهام ضده،مساء الخميس من قبل المستشار القضائي للحكومة أفيحاي مندلبليت.

أما الخيار الأول، بحسب المحلل السياسي في القناة 12 العبرية، عميت سيغال، "أن يعلن نتنياهو عن استقالته، وهو أمر مستبعد"، أما الثاني فهو احترام قرار المستشار القضائي للحكومة بتوجيه لائحة اتهام بحقه ووعد الجمهور بإثبات براءته.

ووفقا لسيغال، فإن الخيار الثالث؛ يتمثل في هروب نتنياهو إلى الأمام وشن حرب على إحدى الجهات، وهو خيار غير مستبعد.

ومن جانب آخر نقلت القناة 12 العبرية عن مصدر في حزب الليكود لم تذكر اسمه، قوله "يجب أن نفهم أن عهد بنيامين نتنياهو قد انتهى ويؤدي إلى التغيير"، بناء على هذا المعطى "احتمال تغير نتنياهو وارد من الصفر إلى منخفض".

واشار استطلاع للرأي أجرته القناة 12 العبرية قبل توجيه المستشار القضائي ببحكومة الإسرائيلية اتهامات الفساد لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إلى أن 46 في المائة من المستطلعة آراؤهم يعتقدون أنه إذا صدر قرار اتهام، فيجب على رئيس الوزراء أن يستقيل. وقال 17 في المائة منهم إنه "يجب عليه أخذ إجازة"، و30 في المائة قالوا إنه "يجب أن يبقى رئيسا للوزراء".

و أعلن المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية أفيخاي ماندلبليت ، مساء الخميس، أنه "يتهم أطول رئيس وزراء في تاريخ إسرائيل بالفساد والاحتيال وانتهاك الثقة في ثلاث قضايا مختلفة".

وأوردت الادعاءات ضد نتنياهو، أنه قبل رشى في صورة هدايا بمئات الآلاف من الدولارات من أصدقاء أثرياء، وبأنه منح مزايا تنظيمية لشركة "بيزك للاتصالات" مقابل تغطية إيجابية عنه وعن زوجته سارة على موقع إخباري يديره الرئيس السابق للشركة.

وأثار قرار مندلبليت بشأن نتنياهو مزيدا من الغموض بشأن من سيقود البلاد، وسط فوضى سياسية بعد إجراء انتخابات مرتين هذا العام دون نتيجة حاسمة.

بدوره، رفض نتنياهو اتهامات الفساد التي وجهت إليه، معتبرا أنها "ذات دوافع سياسية"، وصرح في كلمة أمام الصحفيين، بأن "توجيه اتهام يصل إلى حد محاولة انقلاب ضده". وأشار إلى أن المحققين لم يبحثوا عن الحقيقة بل كانوا يلاحقونه، ولفت إلى أن التحقيق ضده "ملوث بالتحيز"