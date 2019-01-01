  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

التايمز: دبلوماسيون في سفارة قطر في لندن يمارسون ضغوطا على موظفة بريطانية لممارسة الجنس

الجمعة 22 نوفمبر 2019 02:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
التايمز: دبلوماسيون في سفارة قطر في لندن يمارسون ضغوطا على موظفة بريطانية لممارسة الجنس


لندن/وكالات/

تناولت الصحف البريطانية الصادرة الجمعة عددا من القضايا العربية والشرق أوسطية من بينها الاحتجاجات في العراق وحصول موظفة بريطانية على تعويض مادي إثر تعرضها لضغوط من قبل دبلوماسيين في سفارة قطر في لندن لممارسة الجنس.

نبدأ من صحيفة التايمز، حيث نطالع تقريرا لجاك مالفرن بعنوان "دبلوماسيون في سفارة قطر يمارسون ضغوطا على موظفة بريطانية لممارسة الجنس". ويقول الكاتب إن مساعدة شخصية في سفارة قطر في لندن حصلت تعويض قدره 400 ألف جنيه استرليني بعد تعرضها لضغوط ومضايقات لممارسة الجنس وطُلب منها تنسيق حفلات للجنس الجماعي".

وقالت ديان كينغسون، 58 عاما، وهي بريطانية نشأت في اليمن، للمحكمة كيف حاول السفير فهد المشيري مرارا ممارسة الجنس معها، وعندما رفضت، وجه اهتمامه لابنتها التي كانت في التاسعة عشر حين ذلك.

وقالت للمحكمة أيضا إن دبلوماسيا بارزا آخر ضغط عليها لتنظيم حفلات جنس جماعي والسفر معه إلى كوبا في عطلة. وخلصت المحكمة إلى أن الدبلوماسيين القطريين نظروا إلى كينغسون على أنها "على استعداد لممارسة الجنس مع زملاء من الرجال" لأنها لم تكن مسلمة.

وخلصت محكمة العمل في وسط لندن إلى أن كينغسون وصلت إلى حافة الانتحار بسبب محنتها التي تعرضها للإهانة والضغوط الجنسية".

وقضت المحكمة بمنح كينغسون تعويضا قدره 388920 ألف جنيه استرليني بتعرضها لحملة "شرسة وحقودة"من التحرش الجنسي والتمييز الديني والتي اختتمت بفصلها من عملها.

وقالت كينغسون، وهي مطلقة وأم لابنين، للمحكمة إن المشربي حاول ممارسة الجنس معها في جناح إقامته، ووصف لها بالتفصيل كيف فض عذرية فتيات ودعاها لمضغ القات، على أمل إثارتها جنسيا.

الأكثر قراءة اليوم

عودة يحذّر من عدوان عسكري يقوده نتنياهو التفافا على قضايا الفساد

تقديرات إسرائيلية: ايران تخطط لهجوم كبير ضد إسرائيل غامض التوقيت و3 احتمالات بأعقاب الغارات الإسرائيلية

الجيش الإسرائيلي: المواجهة مع حماس ستكون أكثر تعقيداً

ردا على اتهامه.. نتنياهو: هناك محاولة للقيام بانقلاب ضدي ويتهم النيابة والقضاء بالفساد التام

رسميا.. اتهام نتنياهو بتلقي الرشاوى وخيانة الأمانة والفساد

اشتيه: سنتسلم رد "حماس" بخصوص الانتخابات الأحد المقبل وهذا ما اتفق عليه ترامب ونتنياهو بشأن قضيتنا

مطالية باقالته فورا.. ردود فعل اسرائيلية متباينة بشأن اتهام نتنياهو

الأخبار الرئيسية

فساد نتنياهو ..عاصفة وتحذيرات من إشعال حرب واغتيالات سياسية

اسرى الاحتلال

تصريح من "حماس" بشأن صفقة تبادل الأسرى مع الاحتلال

عائلة السواركة

استشهاد مواطن من عائلة السواركة متأثرا بجراحة خلال العدوان الاخير

القدوة: لا خيارات استراتيجية أمام حماس وعليها التخلي عن حكم غزة مقابل شراكة سياسية

مستوطنون يحرقون مركبات المواطنين في ٣ هجمات متزامنة ويخطون شعارات عنصرية بنابلس