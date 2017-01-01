حماس تدعو "أهالي الضفة" للتصدي لقطعان المستوطنين

غزة / سما /

قال فوزي برهوم الناطق الإعلامي باسم حركة حماس اليوم الجمعة، إنّ مهاجمة المستوطنين بيوت الفلسطينيين الآمنين في قرى الضفة الغربية، وخط شعارات عنصرية على جدرانها، وحرق مركباتهم ومزارعهم؛ يعكس حالة التطرف الخطيرة التي وصل إليها المجتمع الصهيوني الناتجة عن السياسات العنصرية لقيادتهم وحكوماتهم، والصمت الإقليمي والدولي على هذه الجرائم الانتهاكات. على حد تعبيره

وأضاف برهوم في تصريح صحفي، أن استمرار هذه الاعتداءات والهجمات، والإضرار بالممتلكات التي تجري في الضفة، إضافة إلى قتل الشباب والفتيات على الحواجز يتطلب من السلطة اتخاذ خطوات وطنية حازمة ومسؤولة لحماية أهلنا هناك، وقطع كل أشكال التنسيق ، حسب قوله.

وإطلاق العنان للمقاومة الباسلة للدفاع عنهم وحماية مصالحهم، والتصدي للاحتلال وجنوده وقطعان المستوطنين.

ودعا، أهل الضفة وشبابها ورجالها الميامين وقوى المقاومة إلى التصدي لكل أشكال العدوان، والعمل بكل قوة لوضع حد لهذا التغول الإسرائيلي عليهم وعلى ممتلكاتهم مهما بلغت التضحيات، فهذا واجب ديني ووطني على الجميع.