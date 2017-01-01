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تصريح من "حماس" بشأن صفقة تبادل الأسرى مع الاحتلال

الجمعة 22 نوفمبر 2019 12:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
تصريح من "حماس" بشأن صفقة تبادل الأسرى مع الاحتلال


غزة / سما /

نفى موسى دودين عضو المكتب السياسي لحركة حماس ومسؤول ملف الأسرى فيها ما ورد في تقارير إعلامية عن تحركات وتطورات في ملف التبادل.

وأكد دودين في تصريح صحفي صادر عنه اليوم الجمعة، أن الجمود في هذا الملف يتحمله الاحتلال وقادته.

وأضاف في بيانه، "نأمل من وسائل الإعلام الفلسطينية أن تكون عند مسؤولياتها في التعاطي مع هذا الملف، وأن تراعي حساسية المسألة للأسرى وذويهم، وأن تستقي أي جديد في هذا الملف من الجهات ذات الاختصاص فقط".

جاء ذلك بعد نشر تقرير إعلامي يتحدث عن تفاصيل، وصفها بالجديدة، تتحدث عن تطورات في ملف تبادل الأسرى مع سلطات الاحتلال.

#موسى دودين #تبادل الأسرى #الاحتلال #حماس

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