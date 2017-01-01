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طبيب فلسطيني ينجح في تحويل الخلايا الجذعية الى حيوان منوي

الجمعة 22 نوفمبر 2019 09:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طبيب فلسطيني ينجح في تحويل الخلايا الجذعية الى حيوان منوي


القدس المحتلة/سما/

في انجاز طبي عالمي لمعالجة العقم، نجح الطبيب الفلسطيني اسلام الدبابسة المقيم في أوكرانيا وبالتعاون مع طاقم طبي في تحقيق نتائج متميزة بعد الانتهاء من الأبحاث والتجارب في التوصل الى تحويل الخلية الجذعية المأخوذة من الجلد الى حيوان منوي فعال ذو جودة عالية تحت تأثير الموجات الكهربائية.

ويقول الدبابسة، ان هذه التقنية من شأنها ان تفتح الأبواب على نوع جديد من علاج العقم على مستوى العالم، حيث سيتم طرح النتائج خلال المؤتمر القادم في بلجيكا، من أجل بدء العمل فيها وتطويرها.

ويضيف الدبابسة أن هذه التقنية لم يسبق أن تم تطبيقها مسبقا، حيث تم تطبيقها للمرة الأولى خلال الأبحاث على امرأة تحمل الجنسية التركية.

وأشار الدبابسة ان نسب نجاح العملية يصل الى 15% في الحالات التي تعاني من عقم كامل.

وتستغرق مدة تصنيع الحيوان المنوي في مراكز أي.دي. كلينك من 3-5 ساعات.

وتجدر الإشارة الى ان الدكتور اسلام الدبابسة من بلدة نوبا قضاء الخليل ويقيم في أوكرانيا وحاصل على شهادة الدكتوراه في الخلايا الجذعية، ودكتوراه في جراحة القلب والاوعية الدموية، وهو عضو في نقابة الأطباء الفلسطينيين.

القدس

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