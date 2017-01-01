طقس فلسطين اليوم : اجواء باردة

رام الله /سما/

تتوقع دائرة الارصاد الجوية ان يكون اليوم الجو غائما جزئيا الى صاف وبارداً نسبياً، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.



السبت: يكون الجو غائما جزئيا الى صاف وبارداً نسبياً ،ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.



الاحد: يكون الجو غائما جزئيا وبارداً نسبياً ، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة والرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

