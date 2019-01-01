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هيئة الأسرى: عريضة الكترونية عالمية تضامنا لرفض الاعتقال الإداري

الخميس 21 نوفمبر 2019 09:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
هيئة الأسرى: عريضة الكترونية عالمية تضامنا لرفض الاعتقال الإداري


رام الله / سما /

أشادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، مساء الخميس، بإطلاق مجموعة "علماء من أجل فلسطين" عريضة الكترونية للتوقيع ضد الاعتقال الإداري في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وللمطالبة بالإفراج عن مدير مركز "بيسان للبحوث والإنماء" أُبيّ العابودي.

وبينت الهيئة في بيان لها، مساء اليوم الخميس، أن "العريضة تسلط الضوء على الاعتقال الإداري باعتباره اعتقالا تعسفيا وظالما، يسعى الاحتلال من خلاله إلى زج الفلسطينيين في السجون دون توجيه أي تهمة لهم، وهو بذلك غير محدد ويجدد حسب مزاج المحتل".

وقالت الهيئة إن من بين الموقعين على العريضة، الفيلسوف الأميركي نعوم تشومسكي، والعالم الحائز على جائزة نوبل جورج سميث.

ولفتت الهيئة إلى أن العابودي اعتقل في 13 تشرين ثاني/نوفمبر الجاري، بعد اقتحام منزله في بلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة. ويعتبر العابودي أحد المساهمين الفاعلين في منظمة "علماء من أجل فلسطين".

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