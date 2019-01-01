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بقيمة 12,5 مليون دولار.. الأونروا تتسلم تمويلاً جديداً من الإمارات العربية المتحدة

الخميس 21 نوفمبر 2019 09:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
بقيمة 12,5 مليون دولار.. الأونروا تتسلم تمويلاً جديداً من الإمارات العربية المتحدة


سما / وكالات/

قامت دولة الإمارات العربية المتحدة بصرف مبلغ 12,5 مليون دولار لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا).

إن هذا التبرع المالي الاستثنائي سيساعد الأونروا على مواصلة تقديم خدماتها الإنسانية الحيوية وعملياتها لعام 2019 في مجالات الرعاية الصحية الأولية والتعليم والخدمات الاجتماعية في غزة والضفة الغربية التي تشمل القدس الشرقية والأردن وسوريا ولبنان. وهذه هي الدفعة الثانية التي تقوم دولة الإمارات بتحويلها للوكالة هذا العام، وواحدة من إجمالي أربع دفعات بقيمة إجمالية تبلغ 50 مليون دولار قامت دولة الإمارات بالتعهد بها.

وفي معرض تعليقه على هذا التبرع، قال السيد كريستيان ساوندرز، القائم بأعمال المفوض العام للأونروا: "إن هذا التبرع السخي لم يكن ليأتي في وقت أفضل من هذا الوقت للوكالة وللاجئي فلسطين". وأضاف ساوندرز: "تبذل الأونروا كل ما في وسعها لتخطي أسوأ أزمة مالية لها طوال تاريخها الممتد عبر سبعين سنة، وإن قيام دولة الإمارات العربية المتحدة بصرف مبلغ التمويل يعد بيانا مرحبا به بالقفة في المنظمة وفي إدارتها".

وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة قد أعلنت عن تعهد بقيمة 50 مليون دولار في شهر تموز، وهو نفس المبلغ الاستثنائي السخي التي قدمته لميزانية برامج الأونروا في عام 2018. ومن المتوقع أن تصل دفعات إضافية إلى الوكالة قبل نهاية عام 2019، الأمر الذي يجعل دولة الإمارات في مجموعة أكبر المانحين للأونروا للسنة الثانية على التوالي. فمن الجدير ذكره أن دولة الإمارات العربية المتحدة كانت في عام 2018 سادس أكبر متبرع للأونروا.

وأعرب القائم بأعمال المفوض العام للأونروا السيد ساوندرز عن تقديره العميق نيابة عن 5,5 مليون لاجئ من فلسطين تخدمهم الأونروا. حيث قال: "إن الرسالة التي يتلقاها لاجئو فلسطين من قيادة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم هي رسالة من الطمأنينة والتجديد لالتزامهم التاريخي"، مضيفا بالقول: "وإنني آمل من أن هذا البيان القوي للثقة في الأونروا سيشجع الآخرين على دعم العمل الحاسم للوكالة ".

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