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تورط شبكة إسرائيلية في سرقة اعضاء فقراء من دول عديدة

الخميس 21 نوفمبر 2019 09:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
تورط شبكة إسرائيلية في سرقة اعضاء فقراء من دول عديدة


سما / وكالات/

كشفت مصادر صحفية ان السلطات الكازاخية أوقفت كبير أطباء مستشفى المدينة أبيدلاي دونباي، لضلوعه في انتزاع اعضاء فقراء لصالح اسرائيليين اثرياء.

وذكرت المصادر ان "عصابة" من أخصائيي زراعة الأعضاء التي كان دونباي ينتمي إليها، منذ عام 2017 وحتى عام 2018، وكان عملاؤها من الأجانب الأثريا، مشيرة إلى ان معظم المشترين كانوا من الإسرائيليين الأثرياء.

ولفتت المصادر أن المانحين كانوا من الأوكرانيين والأوزبك والقرغيز الفقراء، الذين باعوا كلاهم بسبب مشاكل مالية.

وبينت المصادر أن دونباي أجرى عمليات الزرع مقابل بدلات مالية باهظة.

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