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مطالبا بالتحقيق مع محققي الشرطة

ردا على اتهامه.. نتنياهو: هناك محاولة للقيام بانقلاب ضدي ويتهم النيابة والقضاء بالفساد التام

الخميس 21 نوفمبر 2019 09:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
ردا على اتهامه.. نتنياهو: هناك محاولة للقيام بانقلاب ضدي ويتهم النيابة والقضاء بالفساد التام


القدس المحتلة / سما /

رد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، مساء اليوم الخميس، على لوائح الاتهام الموجهة ضده، من قبل المستشار القضائي للحكومة أفيحاي مندلبليت.

وأوضح نتنياهو في مؤتمر صحفي له أن:" الهدف من التحقيقات هو إسقاط اليمين من السلطة، وهناك محاولة للقيام بانقلاب ضدي".

وأضاف: لقد لاحظت أن القرار الاتهام يتم نشره اليوم، بسرعة غير مسبوقة وفي توقيت حساس للنظام السياسي منذ قيام الدولة وهذا يعني أن هناك خطة للإطاحة بي.

كما اتهم نتنياهو النيابة العامة والقضاء العام الإسرائيلي بالفساد التام، وأنه مسيس ويهدف للقضاء عليه.

وأشار نتنياهو، الى ان هذه تحقيقات ملوثة وممنهجة وسياسية ويجب أن نضع حدًا للتلوث الذي أصاب النظام القضائي في "إسرائيل".

وتابع: لقد طلبوا رأسي وليس الحقيقة وأطالب بالتحقيق مع المحققين وما حصل لا يمكن أن يحدث في دولة ديمقراطية.

واردف نتنياهو قئلا: "أتوجه لكم للمناصرين والخصوم السياسيين بانه من اجل ان تبقى دولتنا يجب ان نكون بنظام القانون يحظى بثقة".

وقال نتنياهو ان الشرطة قامت بابتزاز الشاهد الملكي بالملف 4000، وقال ان تطبيق القانون انتقائي .

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