فلسطين تشارك في معرض السياحة الدولي الــ27 في وارسو

وارسو /سما/

انطلقت في العاصمة البولندية وارسو اليوم الخميس فعاليات معرض السياحة الدولي الـ27، بحضور رسمي حافل وبمشاركة قطاع السياحة من خمسين دولة من ضمنها فلسطين، وذلك في قصر الثقافة وسط وارسو.

وشاركت دولة فلسطين، حسب بيان للسفارة، بجناح واحد شاركت فيه وزارة السياحة وجمعية المكاتب السياحية وجمعية الفنادق، وحمل معالم ورموز الثقافة والفلكلور ومعالم السياحية في فلسطين.

وأوضح السفارة في بيانها أن جناح فلسطين شهد إقبالاً وحضوراً شعبياً مميزاً، الى جانب لقاءات عمل خاضها المشاركون في الجناح من وكلاء سياحة وفندقة مع العديد من نظراءهم البولنديون والمشاركين من دول أخرى، ركزت في مجملها على القدرة والجاهزية الفلسطينية لاستقبال العديد من الأفواج الزائرة لدولة فلسطين باعتبارها أرض الحضارة والإرث الانساني.

وقال سفير فلسطين محمود خليفة لـــ"وفا" أننا نلحظ كل عام الاقبال المهني الواسع على إبرام العقود المباشرة ما بين وكلاء السياحة في فلسطين وبولندا، وهذا أمر يسعدنا بالتأكيد لأن فلسطين رغم ما تعانيه من إجراءات وممارسات الاحتلال لخنق كافة نواحي الحياة فيها إلا أننا نعبر عن قدرة مؤسساتية في جلب وتنظيم قطاعات متعددة في فلسطين وليس فقط قطاع السياحة، الذي ينضم تحت لواءه قطاع الفندقية والقطاعين التجاري والاقتصادي.

وأضاف: هذه رسالة واضحة للعالم أجمع تقول أننا في دولة فلسطين ورغم الممارسات الاسرائيلية المدعومة أميركياً، نبني مؤسسات دولتنا، وبالتأكيد نحتاج لدعم واسناد الدول الصديقة والداعمة في تطبيق قرارات الشرعية الدولية التي تشير بوضوح أن الجهد الفلسطيني يتواصل رغم الظروف الصعبة، وأننا نحقق النجاحات، فلنثق بقدرتنا، ولنكرر فلسطين ترحب بكم.

يشار إلى أن مؤسسات سياحية رسمية وأهلية من ست دول عربية هي فلسطين، والامارات العربية المتحدة، والمملكة المغربية ، ومصر، وتونس، ولبنان، شاركت الى جانب نحو 380 مؤسسة من خمسين دولة، ما يشير الى تنامي الاهتمام بالقطاع السياحي في العالم العربي مقارنة بالأعوام السابقة.