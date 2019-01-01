جامعة القدس توقع اتفاقية لإنشاء مركز "الملك فيصل للدراسات الإسلامية"

الرياض /سما/

وقع رئيس جامعة القدس عماد أبو كشك، ورئيس مجلس إدارة صندوق ووقفية القدس منيب المصري، مع رئيس مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية الأمير تركي الفيصل اتفاقية لإنشاء مركز "الملك فيصل للدراسات الإسلامية" في الجامعة.

وأشاد أبو كشك بدعم المملكة العربية السعودية مؤسسات دولة فلسطين بشكل عام، ودعمها مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية بشكل خاص.

وتحدث أبو كشك عن انشاء الجامعة، وأهمية تأسيس هذا المركز فيها، حيث سيعمل على دعم وإسناد الباحثين لتمكين البحث العلمي ونشر المعرفة وحفظ التراث الإنساني.

ويعد مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية منصة بحث تجمع بين الباحثين والمؤسسات لحفظ العمل العلمي ونشره وإنتاجه، ويهدف إلى توسيع نطاق المؤلفات والبحوث الحالية، لتقديمها إلى صدارة المناقشات والمساهمات العلمية، واهتمامات المجتمعات الإسلامية في العلوم الإنسانية، والعلوم الاجتماعية، والفنون والآداب.