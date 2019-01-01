  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

جامعة القدس توقع اتفاقية لإنشاء مركز "الملك فيصل للدراسات الإسلامية"

الخميس 21 نوفمبر 2019 07:52 م / بتوقيت القدس +2GMT


الرياض /سما/

وقع رئيس جامعة القدس عماد أبو كشك، ورئيس مجلس إدارة صندوق ووقفية  القدس منيب المصري، مع رئيس مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية الأمير تركي الفيصل اتفاقية لإنشاء مركز "الملك فيصل للدراسات الإسلامية" في الجامعة.

وأشاد أبو كشك بدعم المملكة العربية السعودية مؤسسات دولة فلسطين بشكل عام، ودعمها مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية بشكل خاص.

وتحدث أبو كشك عن انشاء الجامعة، وأهمية تأسيس هذا المركز فيها، حيث سيعمل على دعم وإسناد الباحثين لتمكين البحث العلمي ونشر المعرفة وحفظ التراث الإنساني.

ويعد مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية منصة بحث تجمع بين الباحثين والمؤسسات لحفظ العمل العلمي ونشره وإنتاجه، ويهدف إلى توسيع نطاق المؤلفات والبحوث الحالية، لتقديمها إلى صدارة المناقشات والمساهمات العلمية، واهتمامات المجتمعات الإسلامية في العلوم الإنسانية، والعلوم الاجتماعية، والفنون والآداب.

الأكثر قراءة اليوم

صور: لماذا تواجدت عناصر القسام أمام منزل محمود الزهار بالأمس؟

تقديرات إسرائيلية: إيران سترد على الهجوم بسورية حتى نهاية الأسبوع

هولندا توقف دعمها المالي للسلطة بسبب دفعها مخصصات الاسرى والشهداء

غانتس أعاد التفويض لريفلين: "فشلت بتشكيل الحكومة"

جنرال سابق : الجهاد الإسلامي شلّت نصف اسرائيل فماذا لو تدخلت حماس؟!

الإعلام العبري يزعم: الموساد اغتال شخصية إيرانية كبيرة في سوريا

قناة عبرية: ماندلبليت قد يعلن غداً قراره بشأن ملفات نتنياهو القضائية

الأخبار الرئيسية

رسميا.. اتهام نتنياهو بتلقي الرشاوى وخيانة الأمانة والفساد

قيادي بالجهاد: مقاتلو سرايا القدس أياديهم على الزناد للرد على اي حماقة وأمام العدو خيارين لا ثالث لهما

سليماني

تقديرات إسرائيلية: ايران تخطط لهجوم كبير ضد إسرائيل غامض التوقيت و3 احتمالات بأعقاب الغارات الإسرائيلية

اشتيه: سنتسلم رد "حماس" بخصوص الانتخابات الأحد المقبل وهذا ما اتفق عليه ترامب ونتنياهو بشأن قضيتنا

1

للمرة الاولى.. إسرائيل تحصّن مراكز تعليمية بمستوطنات الغلاف خشية من صواريخ غزة