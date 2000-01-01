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رسميا.. اتهام نتنياهو بتلقي الرشاوى وخيانة الأمانة والفساد

الخميس 21 نوفمبر 2019 07:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
رسميا.. اتهام نتنياهو بتلقي الرشاوى وخيانة الأمانة والفساد


القدس المحتلة / سما /

قرّر المستشار القضائي للحكومة الإسرائيليّة، أفيحاي مندلبليت، اتهام رئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو، بتلقي رشوة في الملف 4000، بينما قرّر اتهامه بالخداع وخيانة الأمانة في الملفين 1000 و2000.

وقال بيان صادر عن وزارة القضاء، مساء اليوم الخميس، إن المستشار القضائي قرر تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو تشمل تلقي الرشى وخيانة الأمانة والخداع في الملف 4000، وخيانة الأمانة والخداع في الملفين 1000 و2000، وذلك خلال توليه منصب رئيس الحكومة ووزير الاتصالات.

وأوضح البيان أن المستشار القضائي تبنى توصيات النائب العام، شاي نيتسان، وتوصيات النيابة العامة في لواء تل أبيب بتقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو.

كما قرر المستشار القضائي تقديم لوائح اتهام ضد رجل الأعمال شاؤول ألوفيتش وزوجته، مالك شركة بيزك وموقع "واللا"، وشملت تهم تقديم الرشى والتشويش على الإجراءات القضائية في الملق 4000، بالإضافة إلى تهم أخرى.

وقرر تقديم لائحة اتهام ضد ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت"، نوني موزس، واتهمه بمحاولة تقديم رشى في الملف 2000، حين أجرى نتنياهو اتصالات مع موزس لتقويض الصحيفة المنافسة "يسرائيل هيوم"، مقابل حصول نتنياهو على تغطية إيجابية في "يديعوت".

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