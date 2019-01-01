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مرشح للرئاسة الأمريكية: يجب تغيير سياسة البيت الأبيض تجاه الاحتلال واحترام الشعب الفلسطيني

الخميس 21 نوفمبر 2019 06:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
مرشح للرئاسة الأمريكية: يجب تغيير سياسة البيت الأبيض تجاه الاحتلال واحترام الشعب الفلسطيني


واشنطن/ وكالات/

أكد المرشح الأمريكي عن الحزب الديمقراطي بيرني ساندرز، انه حان الوقت للولايات المتحدة التراجع عن سياستها تجاه منطقة الشرق الأوسط، ومعاملة الشعب الفلسطيني بالاحترام والكرامة اللذين يستحقهما.

وقال المرشح ساندرز خلال مناظرة بشأن الترشح إلى انتخابات رئاسية، أمس الأربعاء، "إنه يسعى إلى لتغيير سياسة إدارة البيت الأبيض تجاه الكيان المحتل (إسرائيل)"، مضيفًا أنه سيشدد من المواقف الامريكية على السعودية، خاصة بعد مقتل الصحفي جمال خاشقجي، في حال انتخابه.

وتابع :"انا مؤيد لإسرائيل، لكن علينا انصاف الشعب الفلسطيني".

وكان السيناتور قد اتهم حكومة رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو بالعنصرية في أكتوبر الماضي.

وفيما يتعلق بأزمات قطاع غزة، أوضح ساندرز أن أهالي القطاع يُعانون أزمات إنسانية حادة لا يمكن تحمله، وبلغت نسبة البطالة بين الأوساط الشباب 70%.

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