ملحم يستهجن اعتداء حركة حماس على مكتب وزير الأشغال العامة في غزة

رام الله / سما /

قال الناطق باسم الحكومة، ابراهيم ملحم، اليوم الخميس، إن الحكومة تستهجن اقتحام حركة حماس لمكتب وزير الأشغال العامة والإسكان الدكتور محمد زيارة في قطاع غزة والتحقيق مع موظفيه.

واعتبر ملحم أن هذا الاعتداء لا ينسجم مع المساعي الجاريه لخلق أجواء إيجابية لإنجاح عقد انتخابات عامة تشكل بوابة لإنهاء الانقسام وتوحيد المؤسسات وإعادة الأجواء الديمقراطية لمجتمعنا.

مضيفاً، أن الوزير زياره يتابع مشاريع وزارته في القطاع والتي تتنوع بين إعادة الإعمار، ومشاريع البنية التحتية والمياه والتعليم وغيرها.

كما أشار إلى أن التضييق على الوزراء يعيق الحكومة عن تقديم خدماتها لأبناء شعبنا في القطاع ويحرمهم من الاستفادة من المشاريع والخدمات التي تقدمها لهم.

وأكد ملحم على وفاء الحكومة لالتزاماتها والقيام بواجباتها تجاه قطاع غزة ولن تتوانى عن تقديم كل جهد ممكن لانشاء المشاريع التطويريه وإعادة الإعمار، وتمويل القطاع الصحي ومساعدة الفقراء والعاطلين عن العمل.