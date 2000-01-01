مندلبليت يعلن قراره بشأن ملفات نتنياهو عند الساعة 19:30

القدس المحتلة / سما /

يعتزم المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، الإعلان عن قراره بشأن ملفات فساد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو (1000، 2000 و4000)، عن الساعة الـ19:30 من مساء اليوم، الخميس، في مؤتمر صحافي يعقد في مكاتب وزارة القضاء.

في المقابل، من المقرر أن يدلي نتنياهو بتصريحات في هذا الخصوص، في تمام الساعة الـ20:30، من مقر إقامة رئيس الحكومة في القدس، دون السماح للصحافيين بالحضور.

ومن المتوقع أن يقتصر بيان مندلبليت على الإعلان عن الملفات التي قرر بموجبها تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو، والتهم التي تتضمنها لائحة الاتهام، والبنود القانونية التي استند إليها.

وأجرى مكتب المستشار القضائي للحكومة خلال الفترة الأخيرة، جلسات ماراثونية حول ملفات نتنياهو، وفق ما أوردت وسائل الإعلام الإسرائيلية، خلال الأيام الماضية.

وكانت هيئة البث الإسرائيلي"كان"، قد نقلت بداية الأسبوع الجاري، عن "مصادر سياسية تحدثت مؤخرًا مع مقربين من نتنياهو"، أن طاقم محامي نتنياهو نصحوه، أن يذهب إلى انتخابات ثالثة، لأن هذه الخطوة قد تمنحه مزيدًا من الوقت للتعامل مع ملفات الفساد التي تلاحقه، وتوفر له الفرصة لإدارة ملفاته أمام سلطات إنفاذ القانون.

ويواجه نتنياهو شبهات فساد في 3 ملفات أساسية، كانت وحدة التحقيقات في الشرطة قد حققت معه بشأنها في العامين الماضيين، وخلصت فيها إلى أن ثمّة ما يكفي من القرائن لإدانة نتنياهو فيها وهي:

الملف 1000: يتضمن اتهامات لنتنياهو بالحصول على منافع شخصية من أثرياء ورجال أعمال، بينهم المنتج السينمائي أرنون ميلتشين وجيمس باكر. ووفقا للائحة الشبهات التي نشرها مندلبليت، فإن "نتنياهو عمل في إطار مناصبه العامة لمصلحة ميلتشين، في عدة أمور تجارية وشخصية، وفيما كان في حالة تناقض خطيرة بين مصلحة الجمهور وبين التزامه الشخصي تجاه ميلتشين".

ويرجح أن يوجه مندلبليت تهم الاحتيال وخيانة الأمانة ضد نتنياهو في هذا الملف.

الملف 2000: ويتضمن اتهامات لنتنياهو بمحاولة التوصل إلى اتفاق مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" أرنون موزيس، للحصول على تغطية إيجابية في الصحيفة، مقابل إضعاف صحيفة "يسرائيل هيوم" المنافسة.

وتشير الترجيحات إلى أن مندلبليت سيوجه تهمة الاحتيال وخيانة الأمانة لنتنياهو في هذا الملف.

الملف 4000: وهو الملف الأكثر خطورة حيث يتضمن اتهامات لنتنياهو بإعطاء مزايا وتسهيلات مالية للمساهم المسيطر في شركة الاتصالات "بيزك" شاؤول ألوفيتش، مقابل الحصول على تغطية إيجابية في الموقع الإعلامي المملوك لآلوفيتش، "واللا".

وكان مندلبليت قد طلب إجراء تحقيقات إضافية قبل اتخاذ قراره النهائي في هذا الملف، وذلك بعد أن أثارت جلسة الاستماع لأقوال نتنياهو بعض النقاط التقنية التي تحتاج إلى توضيح إضافي.

ووفقًا للترجيحات، فإن مندلبليت يعتزم توجيه تهم تلقي الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة لنتنياهو في هذا الملف.

يذكر أن الشرطة وقعت عقودا مع عدد من المقربين والمستشارين السابقين لنتنياهو، وهم شهود أساسيون في هذه القضايا، وتحولوا إلى شهود ملك.