عشراوي تطلع منظمة "كايروس كندا" على انتهاكات الاحتلال بحق شعبنا

رام الله / سما /

أطلعت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حنان عشراوي، وفدا من القيادات الكنسية يمثلون منظمة "كايروس كندا"، على آخر التطورات والانتهاكات الإسرائيلية على الأرض.

واستعرضت عشراوي لدى استقبالها الوفد بمدينة رام الله، اليوم الخميس، آخر المستجدات الميدانية، وممارسات دولة الاحتلال الإجرامية تجاه شعبنا واعتداءها على حقوقه ومقدراته وموروثه الحضاري والتاريخي والديني، والانتهاك المتواصل لحرمة المقدسات الدينية المسيحية والإسلامية، خاصة في القدس المحتلة التي تتعرض يوميا لسياسات التطهير العرقي والتهجير القسري.

وثمنت مواقف منظمة "كايروس كندا" المساندة لحقوق شعبنا، والمناهضة للانتهاكات الإسرائيلية المنافية للقوانين والأعراف الدولية والإنسانية، مشيرة إلى سياسات الحكومة الكندية تجاه القضية الفلسطينية.

واعتبرت أن تصويت كندا الداعم على قرار حق شعبنا في حق تقرير مصيره، تطور إيجابي وفي الاتجاه الصحيح.

وتحدثت عشراوي عن الإجراءات والقرارات الأميركية اللامسؤولة تجاه القضية الفلسطينية، بما في ذلك قرارها الأخير حول شرعنة المستوطنات، لافتة إلى أهمية مواجهة النظم الأصولية المسيحية الصهيونية والشعبوية والعنصرية والفاشية، التي تعمل بشكل ممنهج على إضعاف النظام العالمي، وخرق القانون الدولي وحقوق الإنسان.

وقدمت عشراوي شرحا حول الوضع الفلسطيني الداخلي، بما في ذلك توجهات القيادة الجادة لإجراء الانتخابات، كذلك حول واقع النساء والشباب في فلسطين ودورهم الريادي في النضال وبناء أسس الدولة الفلسطينية، وضرورة وصولهم إلى مراكز صنع القرار.