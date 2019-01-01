عطاري يبحث مع وفد ألماني زيادة التبادل التجاري بين البلدين

رام الله / سما /

بحث وزير الزراعة رياض عطاري، مع وفد ألماني، زيادة التبادل التجاري بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون المشترك، وتشكيل ملتقى رجال أعمال فلسطيني– ألماني لدعم التبادل الزراعي.

وثمن عطاري خلال استقباله رئيس التعاون الألماني بيتر ولفروم في مقر الوزارة، بمدينة رام الله، اليوم الخميس، موقف ألمانيا الداعم والثابت تجاه القضية الفلسطينية في الأمم المتحدة، والداعي لحل الدولتين، ودعم تحقيق السلام في فلسطين، كذلك موقفها الأخير الرافض لإعلان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بشأن المستوطنات في الضفة الغربية.

وأكد أن الفلسطينيين يحاولون رغم الظروف السياسية إيجاد الحلول الخاصة بالتغير المناخي، مشيرا إلى أننا بدأنا بالعمل على معالجته مع الدول ذات المعارف والعلاقة والامكانيات.

من جهته، أكد ولفروم موقف ألمانيا الثابت من حل الدولتين، ودعم السلام في فلسطين، مشيدا بتطور العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأضاف أن المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي "GIZ" لديها تدخل واهتمام بالزراعة وتقوية المناطق المهمشة، وبالعناقيد الاقتصادية والزراعية.

وسلم ولفروم الوزير عطاري دعوة من وزير الزراعة الألماني لحضور الأسبوع الأخضر في برلين، الذي سينظم في الفترة من 17-26 كانون الثاني المقبل.