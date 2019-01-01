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سلفيت: لقاء نسوي حول دور المرأة في العملية الديمقراطية

الخميس 21 نوفمبر 2019 04:06 م / بتوقيت القدس +2GMT


سلفيت /سما/

عقدت محافظة سلفيت، اليوم الخميس، لقاء نسويا حول دور المرأة الفلسطينية في العملية الديمقراطية، بحضور نائب رئيس حركة فتح محمود العالول، وعضو اللجنة المركزية دلال سلامة، وحشد من نساء المحافظة.

وقال محافظ سلفيت عبد الله كميل، إن المحافظة تشهد كثافة في نشاط المرأة وحضورها في كافة الميادين والمجالات، وإن نساء المحافظة يقدنّ حركات نسوية نخبوية ومميزة.

من جهته، تحدث العالول عن حياة الشهيد ياسر عرفات، وحضوره الدائم في قلوب العالم، مؤكدا أهمية استعادة قيمه ونهجه في كل المراحل النضالية.

وأكد أن الانتخابات تمثل إرادة شعبنا لتحقيق الديمقراطية والعدالة، وخلق المناخ العام للانتخابات ضروري لإزالة العقبات، والوقوف يدا واحدة في مواجهة الاحتلال الاسرائيلي ومستوطنيه، داعيا الجميع إلى التسجيل في السجل الانتخابي وتحديث البيانات.

من جهتها، تحدثت سلامة عن خصوصية مشاركة المرأة الفلسطينية في الانتخابات، وعن تاريخ المرأة الفلسطينية النضالي ومواقفها الذي عبر عنه الاتحاد العام للمرأة.

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