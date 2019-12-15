أوقاف غزة تعلن عن تفاصيل تسعيرة "890 دينار" لعمرة العام

غزة / سما/

أعلنت لجنة الحج بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية في قطاع غزة، اليوم الخميس، للراغبين في السفر إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة، عن تفاصيل وتحليل تسعيرة العمرة للعام الجاري 1441هــ/2019-2020م, والتي بلغت 890 دينار أردني.

وأوضحت اللجنة أن هذه التسعيرة تبدأ من الفترة 15-12-2019م الموافق 18 ربيع الثاني1441هـ ولغاية 22-3-2020م الموافق 27 رجب 1441هـ, وذلك ضمن برنامج (14) يوم.

والتفاصيل كالآتي :

التأشيرة+ النقل الداخلي في السعودية ومصاريف مندوبي مصر والسعودية. 125دينار أردني

سكن مكة والمدينة. 90 دينار أردني

تذكرة الطائرة+ نقل من المعبر المصري إلى المطار ذهاب وعودة للمعبر الفلسطيني. 555 دينار أردني

نقل داخلي من غزة إلى المعبر المصري 5 دينار. 5 دينار أردني

رسوم لوزارة الأوقاف. 5 دينار أردني

رسوم لجمعية الشركات. 5 دينار أردني

إداري شركة (21/1000) ومراقب وزارة على الشركات ( 4/1000) 15 دينار أردني

بدل مخاطرة. 10 دينار أردني

أتعاب الشركة. 80 دينار أردني

الإجمالي 890 دينار أردني