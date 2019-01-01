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الرئيس يلتقي رئيس الكنيست الإسرائيلي السابق "أبراهام بورغ" برام الله

الخميس 21 نوفمبر 2019 03:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس يلتقي رئيس الكنيست الإسرائيلي السابق "أبراهام بورغ" برام الله


رام الله / سما /

التقى الرئيس محمود عباس، اليوم الخميس، في مقر الرئاسة برام الله، رئيس الكنيست الإسرائيلي السابق أبراهام بورغ.

وجرى خلال اللقاء، بحث ضرورة تحقيق السلام بين الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي، بحسب وكالة وفا الرسمية.

وأكد بورغ أهمية إيصال رسالة السلام الفلسطينية المتمثلة بموقف الرئيس عباس للرأي العام الإسرائيلي، وسيتم تنفيذ مبادرات لتحقيق ذلك الهدف.

وأضاف أن هناك شريك فلسطيني للسلام، والمطلوب وجود شريك إسرائيلي لصنع السلام العادل، لخدمة الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي، على أساس قرارات الشرعية الدولية، لإقامة دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل.

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