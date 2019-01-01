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ساعر يطالب بانتخابات داخلية لليكود وقيادات حزبية تدعو للاتحاد خلف نتنياهو

الخميس 21 نوفمبر 2019 03:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
ساعر يطالب بانتخابات داخلية لليكود وقيادات حزبية تدعو للاتحاد خلف نتنياهو


القدس المحتلة / سما /

 طالب جدعون ساعر أحد قادة حزب الليكود الإسرائيلي، اليوم الخميس، بضرورة إجراء انتخابات تمهيدية "داخلية" للحزب لاختيار قيادات جديدة.

وقال ساعر في مؤتمر "جيروزاليم بوست" بالقدس، إنه يجب تحديد جدول زمني لإجراء الانتخابات، مشيرًا لعدم إجراء أي انتخابات داخلية للحزب منذ سنوات.

وأضاف "في جولة الانتخابات الثالثة المتوقعة، ليس من المنطقي أن يكون نتنياهو هو الرئيس هذه المرة أيضًا". مشيرًا إلى أن هناك شخصيات بإمكانها أن تقود الحزب ورئاسة الوزراء.

وتابع "أنا من بين تلك الشخصيات، وقادر على تشكيل حكومة قوية، توحد الدولة والساسة جميعهم".

واعتبرت وسائل إعلام عبرية أن هذه التصريحات بمثابة قنبلة في وجه زعيم الحزب الحالي بنيامين نتنياهو الذي يسعى لمنع إجراء الانتخابات الداخلية.

وقالت قيادات حزبية في الليكود، إن تصريحات ساعر غير مقبولة لدى الحزب، وأنه يجب الاتحاد خلف نتنياهو.

وقالت ميري ريغيف "يجب أن نكون مثل معظم الأحزاب التي لا تنوي إجراء انتخابات تمهيدية، لأن الجميع يدرك أنها ستكون نفس نتائج السابقة، نحن يجب أن نتحد خلف نتنياهو وأن لا نذهب لانتخابات أخرى".

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