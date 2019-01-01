حماس: استهداف مؤسسات القدس يتم بدعم أميركي

القدس المحتلة / سما /

اعتبرت حركة حماس، استهداف الاحتلال الإسرائيلي للمؤسسات في القدس المحتلة بأنه في إطار سياسة التهويد المتسارعة للمدينة ومقدساتها ومؤسساتها.

وقال رأفت ناصيف القيادي بالحركة في تصريح صحفي الخميس، إن هذه السياسة وما يتبعها من إجراءات واعتداءات ما كان لها أن تتم لولا الدعم والضوء الأخضر الأميركي الصريح من جهة، إضافة إلى الصمت الأممي والإقليمي على الممارسات الصهيونية في القدس وفي مختلف مناطق فلسطين المحتلة من جهة أخرى، وكذلك استمرار المراهنة على نهج التسوية. وفق نص التصريح.

وحذر ناصيف من استمرار هذه الهجمة، داعيًا الفلسطينيين بكل أطيافهم وفصائلهم، والأمتين العربية والإسلامية إلى تحمل مسؤولياتهم تجاه قضية فلسطين ومقدساتها، والتصدي لهذه السياسات العدوانية بكل السبل.