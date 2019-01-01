للمرة الاولى.. إسرائيل تحصّن مراكز تعليمية بمستوطنات الغلاف خشية من صواريخ غزة

القدس المحتلة / سما /

أعلن غادي ياركوني رئيس المجلس الإقليمي لمجمع مستوطنات أشكول بغلاف غزة، اليوم الخميس، عن بدء وضع أشجار وجدر اسمنتية حول مدارس تعليمية قريبة من الحدود مع القطاع، خشيةً تعرضها لإطلاق صواريخ مضادة للدروع.

وبحسب مراسل يديعوت أحرونوت في غلاف غزة، فإن ياركوني أبلغ سكان أشكول بقراره لتعزيز الشعور بالأمن، وبسبب قلق السكان على حياة أبنائهم، لذلك لم تنفيذها لحماية المدارس.

فيما أشار مراسل يديعوت إلى أن هذه المرة الأولى التي يتم اتخاذ قرار لحماية المؤسسات التعليمية، مشيرًا إلى أنه تم سابقًا وضع جدر اسمنتية كحواجز في محيط سكك الحديد في سديروت والطرق الرئيسية في غلاف غزة.