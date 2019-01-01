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الخارجية الإيرانية: أمريكا شريكة لإسرائيل في احتلال الأراضي الفلسطينية

الخميس 21 نوفمبر 2019 03:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية الإيرانية: أمريكا شريكة لإسرائيل في احتلال الأراضي الفلسطينية


طهران /سما/

أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي اليوم الخميس، بشدة، الإعلان الصادر مؤخرًا عن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بشأن بناء المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.

ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية عن موسوي القول إن الإعلان الأمريكي "يؤكد مرة أخرى شراكة أمريكا مع الصهاينة في احتلال الأراضي الفلسطينية وجرائم هذا الكيان في فلسطين، وأيضا احتلال وانتهاك سيادة دول الجوار لفلسطين"، مؤكدًا أن "ممارسات وتصريحات الأمريكيين بشأن الوضع في فلسطين المحتلة تشكل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي" .

ودعا موسوي الوزير الأمريكي إلى "التحرر من أفكار القرن الثامن عشر، حينما كان أصحاب السلطة يرون أنفسهم فوق القانون والنظام الدوليين"، وحث المجتمع الدولي على "التحرك لمعارضة ومواجهة هذه السياسات والممارسات".

وكان بومبيو أعلن أن الولايات المتحدة "لم تعد ترى في بناء المستوطنات في الضفة الغربية انتهاكا للقانون الدولي".

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