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أيمن عودة يرد على ليبرمان لوصفه النواب العرب بالطابور الخامس

الخميس 21 نوفمبر 2019 03:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
أيمن عودة يرد على ليبرمان لوصفه النواب العرب بالطابور الخامس


القدس المحتلة / سما /

انتقد رئيس القائمة العربية المشركة أيمن عودة، اليوم الخميس، التصريحات التي أطلقها رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان والتي وصف فيها النواب العرب بالطابور الخامس.

ودعا أيمن عودة ليبرمان إلى تخيل وضع كانت تطلق فيه هذه العبارات ضد مواطنين يهود في أوروبا، وفق ما نقلت قناة "كان" العبرية.

وأضاف النائب عودة انه وزملاءه بصفتهم أعضاء في ثالث أكبر كتلة في الكنيست يريدون أن يحدثوا تغييرا وأن يكونوا شركاء في العمل من أجل المجتمع الإسرائيلي برمته.

واعتبر أن ما وصفه بالتحريض الذي يمارسه رئيس الوزراء الإسرائيلي بينامين نتنياهو ضد الجمهور العربي أخطر بكثير من ذلك الذي يمارسه برأيه رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان.

وأضاف عودة انه بسبب هذا التحريض يتعرض رؤساء القائمة المشتركة لتهديدات على حياتهم، مؤكدا أن القائمة لن تكون عضوا في حكومة مع ليبرمان ولكن يمكن أن تشارك في إقامة كتلة مانعة.

من جهة ثانية، أقر عودة بأن بعض مركبات حزب "كحول لافان" وافقت على تشكيل حكومة ضيقة مع حزبه، ولكن أخرى رفضت وعليه لم يدخل الأمر حيز التنفيذ.

تصريح أيمن عودة جاء بخلاف ما قاله النائب عن حزب "كحول لافان" عوفير شيلاح من أن هذه الفكرة لم تطرح على بساط البحث.

ورأى  النائب عودة أن إمكانية تشكيل حكومة وحدة إسرائيلية في غضون الأسابيع الثلاثة المقبلة غير واردة.

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