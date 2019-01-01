عشراوي ترحب بدعوة لوكسمبورغ الاعتراف بفلسطين وترفض قرار هولندا بوقف التمويل

رام الله / سما /

وصفت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حنان عشراوي، القرار غير الملزم الذي جرى تبنيه من قبل مجلس النواب الهولندي برفض الالتزام بقرار المحكمة العليا الأوروبية وسم منتجات المستوطنات الإسرائيلية بـ"الاستفزازي".

وقالت في بيان لها، اليوم الخميس: "يتوجب على مجلس النواب الهولندي تأكيد التزامه بقرار العليا الأوروبية المستند إلى القرارات والقوانين الدولية ذات الصلة والتساوق مع موقف وزير خارجيتهم ستيف بلوك الذي أكد التزام بلاده بالقرار".

وفي ذات السياق وصفت عشراوي قرار هولندا وقف تحويل المساعدات إلى قطاع العدالة وتحويلها إلى المجتمع المدني بغير المبدئي، ويتطلب مراجعة جادة ومسؤولة، مشددة في هذا الصدد على أن حقوق الأسرى غير قابلة للمساومة والقيادة الفلسطينية ستواصل القيام بواجباتها تجاههم.

كما رحبت عشراوي في بيانها بالتزام الحكومة الهولندية بمبدأ حل الدولتين ودعمها المتواصل لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وتأكيدها على عدم شرعية الاستيطان، ودعتها الى تنفيذ قرار المحكمة العليا الأوروبية على ارض الواقع.

من جهة أخرى، ثمنت عشراوي تصريحات وزير خارجية لوكسمبورغ جان أسلبورن، التي دعا فيها الاتحاد الأوروبي للاعتراف بدولة فلسطينية، ردا على إعلان الولايات المتحدة الأميركية عن دعمها للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة المحتلة. وقالت: "باسم شعبنا الفلسطيني وقيادته، أعرب عن شكرنا وتقديرنا البالغ لوزير خارجية لوكسمبورغ على هذا الموقف الشجاع والمبدئي الذي يدعم حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف وينسجم مع القانون الدولي ويقف إلى جانب الحق والعدالة".

ودعت في ختام بيانها الاتحاد الأوروبي إلى التجاوب مع دعوة لوكسمبورغ كونها تمثل خطوة سياسية ايجابية لدعم حقوق شعبنا.