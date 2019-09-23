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17 قاضي صلح يؤدون اليمين القانونية أمام مجلس القضاء الأعلى الانتقالي

الخميس 21 نوفمبر 2019 01:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
17 قاضي صلح يؤدون اليمين القانونية أمام مجلس القضاء الأعلى الانتقالي


رام الله / سما /

أدى 17 قاضي صلح، اليوم الخميس، اليمين القانونية أمام رئيس المحكمة العليا رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي المستشار عيسى أبو شرار وأعضاء المجلس.

وكان الرئيس محمود عباس قد أصدر مرسوماً رئاسياً بتعيينهم قضاة صلح بناءً على تنسيب من مجلس القضاء الأعلى الانتقالي في جلستين منعقدتين بتاريخ 23/9/2019 و16/10/2019.

بدوره، هنأ رئيس المجلس القضاة الجدد، متمنيا لهم التوفيق في خدمة العدالة وحمل رايتها، مشيراً إلى حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم وأن بانتظارهم مهاماً جساماً.

ويأتي تعيين قضاة الصلح متوافقاً مع سياسات المجلس الانتقالي في رفد المحاكم الفلسطينية بقضاة جدد مما ينسجم مع حجم الدعاوى الواردة للمحاكم النظامية الفلسطينية.

والقضاة هم عمر السقا، أسعد قاسم، خالد العرابي، ربى ياسين، بهاء الدين خويري، فارس مصطفى، علي أبو صالح، ماجد مليجي، نذير طه، احمد السيد، لينا احمد، جمال دودين، فارس شهوان، لبنى كوكالي، عدي الزيود، محمد مصطفى الجبارين، عاهد أبو ظاهر.

#قاضي #مجلس القضاء الأعلى #اليمين القانونية

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