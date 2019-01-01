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فيديو.. قرد بوجه بشري نشيط وعدواني وفاشل في "الحب"

الخميس 21 نوفمبر 2019 01:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. قرد بوجه بشري نشيط وعدواني وفاشل في "الحب"


وكالات / سما /

كشفت تقارير إعلامية أن القرد الذي أشعل الإنترنت العام الماضي بملامح وجهه الشبيهة بالإنسان، لم يتمكن حتى الآن من العثور على شريكة حياته.

وبقي القرد، البالغ من العمر 19 عاما، وحيدا، بسبب "القدر" على الأرجح، إلا أن حراس حديقة حيوان تيانجين الصينية، يقرون بأن ميوله "النشطة" والعدوانية" هي التي تقف حاجزا أمام تجاوب الإناث معه.

ومع ذلك، ما يزال المسؤولون في الحديقة يحاولون العثور على زوجة مناسبة لهذا القرد الفريد ذي الوجه البشري، لكي لا يظل "عازبا" طوال حياته.

وقال متحدث باسم حديقة الحيوان في الصين، في تصريح لصحيفة "ديلي ميل"، إن القرد الذي ينتمي إلى فصيلة Margarita Island Capuchin لديه ميول "عدوانية" وهو "نشط للغاية ويحب اللعب وتحطيم ثمار جوز الهند".

 
#قرد #حديقة الحيوان

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