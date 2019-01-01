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بدولة عربية .. عصابة أطفال يسطون على بنك ويستولون على 30 مليون

الخميس 21 نوفمبر 2019 01:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
بدولة عربية .. عصابة أطفال يسطون على بنك ويستولون على 30 مليون


وكالات / سما /

واقعة غير مسبوقة، حيث شكل أطفال يتزعمهم طفل عمره 10 سنوات عصابة، ونجحوا في السطو على وكالة بنكية، في شارع محمد الخامس بمراكش خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وحسب مواقع محلية، فإن الجريمة نفذت ببساطة كبيرة من طرف عصابة مكونة من 3 قاصرين يتزعمهم طفل في 10 من عمره.

موقع "كش24" المحلي سرد تفاصيل الحادثة، حيث قال أن الأطفال استغلوا عدم إحكام إغلاق الشباك الأوتوماتيكي ليتمكنوا من فتحه والمرور عبره إلى داخل الوكالة البنكية، وهناك استولوا على شيك قيمته 35 مليون سنتيم.

ويضيف ذات المصدر أن أحد زبناء الوكالة البنكية هو من انتبه إلى كون الشباك الأوتوماتيكي مفتوح، ليقوم على الفور بإبلاغ المصالح الأمنية.

تحقيقات رجال الأمن والتي اعتمدت على تسجيلات الكاميرات مكنت من تحديد هوية الأطفال المقتحمين ليجري اعتقالهم بعد فترة قصيرة، حيث أكد العقل المدبر للعملية أنه نفذ السرقة بهدف شراء هاتف نقال.

#أطفال #عصابة #بنك

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