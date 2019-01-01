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علماء يعلنون التوصل للسبب الحقيقي لمرض السرطان

الخميس 21 نوفمبر 2019 01:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
علماء يعلنون التوصل للسبب الحقيقي لمرض السرطان


وكالات / سما /

أعلن علماء وباحثون من جامعة نورث كارولينا الأمريكية، التوصل أخيرا إلى السبب الحقيقي والرئيسي لمرض السرطان.

وبحسب ما أعلنه العلماء، فإن اللوم كله يقع على بروتين الجليكوبروتين "MUC1"، الذي يقوم بهجوم مستمر على البكتيريا، ويتوقف عن أداء وظيفة وقائية ويبدأ في تدمير الخلايا.

وأضافوا وفق ما نقله موقع "ميديكال إكسبرس": "يرتبط حوالي 20 في المئة من جميع الأورام الخبيثة بالتهابات، فيروسية أو بكتيرية، والسبب الرئيسي للسرطان هو الالتهاب الدائم".

وأوضح العلماء الأمريكيون أن "الأورام الخبيثة تنجم عن تفاعل البكتيريا والبروتينات السكرية MUC1، التي تبطن السطح القمي للخلايا الظهارية في الرئتين والمعدة والأمعاء والعيون وبعض الأعضاء الأخرى".

وأضافوا أن "MUC1، جزء لا يتجزأ من غشاء الخلايا الظهارية، يؤدي أساسا وظيفة واقية. ومع ذلك، فإنه مع العملية الالتهابية المستمرة، يمكن للبروتين السكري، على العكس من ذلك، أن يحفز العمليات المسببة للأمراض.

ونقل الموقع ذاته عن عالم الأحياء السرطاني بينكو موكيرجي، قوله: "إن الهجوم الجرثومي المستمر على الخلية ينشط الذيل السيتوبلازمي، أي الجزء الداخلي من البروتين، والذي  يمكن أن يثير في المستقبل السرطان".

ولفت الموقع إلى أنه مع ذلك، "يقول العلماء، لا يتحول MUC1 دائمًا إلى خلية خطرة. عند بعض المرضى، يستمر في أداء وظيفة مضادة للالتهابات. ولكن لم يكتشف الباحثون بعد لماذا يحدث هذا".

#السرطان #علماء

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