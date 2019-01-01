لهذا السبب .. لا تفتح هذا البريد الإلكترونى من مايكروسوفت

وكالات / سما /

تعد مسألة خصوصية البيانات وأمانها مسألة رئيسية، خاصة وأن الهجمات الإلكترونية تستمر بلا هوادة في جميع أنحاء العالم، لكن وفقًا لشركة Trustwave SpiderLabs للأمن السيبراني، فإن حملة تصيّد خبيث جديدة بدأت في الانتشار.

وبحسب موقع TOI الهندي، فإن هذه الحملة ترسل رسائل إلكترونية بالبريد الإلكتروني تضم ملف مصاب بواحد من برامج الفدية تدّعي أنها البريد الإلكتروني المحدّث لنظام التشغيل Windows 10 من مايكروسوفت لإصابة النظام بفيروسات Cyborg ransomware.

- كيفية التعرف على البريد الإلكتروني الضار؟

إذا حدث وتلقى المستخدمون بريد إلكتروني يضم جملة "تثبيت آخر تحديث Microsoft Windows الآن!" أو "تحديث Microsoft Windows الحرج!”، يجب ألا يضغطوا عليه.

أما إذا قمت بفتحها، فلا تزال هناك فرصة ثانية لمنع إصابة نظامك بالفيروسات، فبالنسبة لمحتويات البريد الإلكتروني، سيكون هناك فقط سطر واحد من النص داخل البريد الإلكتروني يقول: "الرجاء تثبيت آخر تحديث ضروري من مايكروسوفت مرفق بهذه الرسالة الإلكترونية".

ولعل هذا المرفق وهمي، والذى يأتي مع ملحق ملف ".jpg ، ولكن بدلاً من أن يكون صورة، فهو ملف قابل للتنفيذ لـ .NET ضار، وسيقوم بتثبيت البرامج الضارة على جهازك.

وبمجرد تثبيته تقوم هذه البرمجية الخبيثة، بتشفير جميع الملفات على نظام المستخدم المستهدف ويضيف امتداد الملف الخاص به "777" إلى جميع أسماء الملفات، وفي النهاية، سيحصل المستخدم على مذكرة فدية على النظام.

جدير بالذكر لا ترسل مايكروسوفت رسالة بريد إلكتروني لتحديث نظام التشغيل Windows 10 على الإطلاق.