الرجوب يبحث سبل تعزيز التعاون مع وزارة الشباب والرياضة الأوزبكية

طشقند / سما /

بحث اللواء جبريل الرجوب، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضية، مع النائب الأول لوزير الشباب والرياضة الاوزبكي ابيك كسيموف، سبل تعزيز التعاون الرياضي والشبابي بين البلدين.

والتقى الرجوب كسيموف في العاصمة الأوزبكية طشقند ، بحضور سفير دولة فلسطين أوزباكستان د.محمد ترشيحاني، حيث أطلع مضيفه على الواقع الذي تعيشه الرياضة الفلسطينية وما تواجهه من تحديات ومعيقات وسبل تطوير وغيرها من المواضيع.

كما أطلع الرجوب مضيفه على آخر مستجدات الرياضة الفلسطينية على صعيد التحديات التي تواجهها جراء ممارسات الاحتلال المتواصلة بحقها، الى جانب التحديات الداخلية المتمثلة بالانقسام السياسي، مشددا على أن الرياضة الفلسطينية حافظت على نفسها بالبعد عن كافة التجاذبات السياسية الناتجة عن ذلك الانقسام البغيض.

واستعرض الرجوب الخطط والبرامج التي يعمل المجلس الأعلى للشباب والرياضة على تنفيذها للنهوض بالحركة الرياضية والشبابية والكشفية في فلسطين، مشيرا الى انفتاح فلسطين وسعيها للاستفادة من كافة التجارب الناجحة حول العالم في تطوير الاتحادات الرياضية والتقدم في الالعاب الفردية والجماعية بالاستفادة من كافة البرامج والقوانين المتقدمة في العالم، بالشكل الذي يضمن النهوض بلاعب فلسطيني وكادر اداري وفني قادر على المنافسة.

وشدد الرجوب على ضرورة تعزيز التعاون بين البلدين وتوسيع مداه ليشمل تبادل الوفود الشبابية بين البلدين، الأمر الذي يحمل رسالة هامة للشعب الفلسطيني بأنه ليس وحيدا من جهة، ورسالة للعالم أجمع بأن فلسطين لديها أصدقاؤها حول العالم من جهة أخرى، موجها الدعوة لوزير الشباب والرياضة الأوزبكي ونائبه لزيارة فلسطين للوقوف على واقع الحركة الرياضية والشبابية عن قرب.

ووضع الرجوب كسيموف في صورة الاستعدادات الجارية لعقد جمعية الكشافة الفلسطينية لمؤتمرها العام يوم 29 من الشهر الجاري، وأهمية هذا المؤتمر في إعادة الحركة الكشفية الفلسطينية إلى مسارها الصحيح، مشيرا إلى أن المؤتمر سيخرج باستراتيجية وطنية للنهوض بالحركة الكشفية والإرشادية الفلسطينية.

من جانبه رحب كسيموف ، باللواء الرجوب في اوزباكستان، مؤكدا استعداد اوزباكستان لدعم فلسطين رياضيا في كافة المجالات، من خلال ارسال الخبراء، أو استقبال الكوادر الفلسطينية وتدريبها لاكتساب الخبرة ونقلها إلى فلسطين وتوظيفها بالشكل الذي يساهم في المزيد من التطور للحركة الرياضية الفلسطينية. كما أكد كسيموف على أهمية زيارة الرجوب لأوزباكستان ودورها في وضع أسس متينة للتعاون البناء بين البلدين من خلال تبادل الخبرات والزيارات في مجالات الشباب والرياضة، مؤكدا حرص بلاده على فتح المزيد من قنوات التواصل والتعاون مع فلسطين في مختلف المجالات الشبابية والرياضية.