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دراسة تدعم اعتقادا شائعا لما يجذب الرجل لدى المرأة

الخميس 21 نوفمبر 2019 01:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
دراسة تدعم اعتقادا شائعا لما يجذب الرجل لدى المرأة


وكالات / سما /

اعتُقد منذ فترة طويلة أن الرجال يركزون دائما على المظهر الخارجي للأنثى، والآن، يدعم باحثون من جامعتي: "غلاسكو" في إسكتلندا و"إيست شاينا نورمال" الصينية، هذا الاعتقاد.

ووجدت الدراسة أن الرجال يولون أهمية أكبر بنسبة 27% للمظهر، بينما تعطي المرأة الأولوية للمركز الاجتماعي للرجل، بهامش مماثل.

وشارك في الدراسة 99 امرأة و113 رجلا من المملكة المتحدة، و120 امرأة و142 رجلا من الصين، تتراوح أعمارهم بين 16 و30 عاما.

وطلب الباحثون من المشاركين تخصيص علامات تقييمية لخمس صفات في الشريك: الجاذبية البدنية والوضع الاجتماعي واللطف والحيوية والإبداع.

وفي العلاقات طويلة الأجل، صنّف الرجال في المملكة المتحدة مظهر المرأة على أنه أكثر أهمية بنسبة 27%، مقارنة بتقييم النساء. وكانت النتائج بين الرجال الصينين مماثلة.

وفي الوقت نفسه، وضعت النساء في المملكة المتحدة قيمة أعلى بنسبة 27% للوضع الاجتماعي، بمعدل أعلى من تقييم الرجال لهذه الصفة.

وكتب الباحثون في مجلة Royal Society Open Science، أن النتائج أكدت تنبأهم بأن "الرجال يسجلون تفضيلات أقوى للجاذبية البدنية، أكثر مما تفعل النساء".

#دراسة #المرأة #الرجل

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