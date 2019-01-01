وسط تكتم شديد.. سوزان مبارك في العناية المركزة

وكالات / سما /

وسط تكتم تام حول ظروف وتفاصيل حالتها الصحية، ضجت مواقع التواصل في مصر بخبر سوزان مبارك، قرينة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، ووضعها الصحي إثر دخولها العناية المركزة



وكشف علاء مبارك، نجل الرئيس الأسبق مساء الأربعاء، في معرض رده على سؤال أحد متابعي حسابه الرسمي على تويتر أن والدته دخلت العناية المركزة، عقب إجراء عملية جراحية مطلع الشهر الجاري، وتحديدا في الرابع من تشرين الثاني/ نوفمبر، دون أن يفصح عن طبيعة حالتها الصحية أو تفاصيلها.



ووفق (العربية.نت) فقد ذكرت مصادر مقربة من الأسرة أن سوزان أجرت جراحة دقيقة، في مستشفى المعادي العسكري بعد شعورها بآلام كبيرة داهمتها خلال الفترة الماضية في منطقة الظهر والفقرات.