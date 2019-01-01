البرغوثي يدين اغلاق مؤسسات فلسطينية في القدس

رام الله / سما /

أدان مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، اغلاق قوات الاحتلال مؤسسات إعلامية واجتماعية ومنها مركز الأرز واعتقال اعلاميين فلسطينيين بإلاضافة الى استدعاء مراسلة تلفزيون فلسطين كريستين ريناوي للتحقيق ومداهمة المركز الصحي العربي.

وقال البرغوثي ان هجمات الاحتلال لن تنجح في نزع فلسطينية القدس أو تؤثر على تمسكنا بها كعاصمة لا بديل عنها لفلسطين.

واكد البرغوثي أن صوت التلفزيون والمؤسسات الإعلامية سيبقى عاليا في فضح وتعرية الممارسات الإسرائيلية ضد شعبنا الفلسطيني.

وأشار د.البرغوثي إلى أن ممارسات الحكومة الإسرائيلية دليل ساطع جديد على عمق تورطها في إنشاء نظام الأبرتهايد الأسوأ في تاريخ البشرية.