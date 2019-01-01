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الجامعة العربية تعقد اجتماعا طارئا لبحث القرار الأمريكي

الخميس 21 نوفمبر 2019 12:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجامعة العربية تعقد اجتماعا طارئا لبحث القرار الأمريكي


رام الله / سما /

تعقد الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية اجتماعا طارئاً، يوم الاثنين المقبل لبحث سبل الرد على الإعلان الامريكي الاخير بشأن المستوطنات.

وقال سفير فلسطين المناوب لدى الجامعة العربية مهند العكلوك في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية صباح اليوم الخميس ، إن وزير الخارجية رياض المالكي سيضع الدول العربية خلال الاجتماع أمام مسؤولياتها التاريخية تجاه قضيتنا بكونها القضية المركزية في هذه المرحلة الحساسة مشيرا الى ان الجامعة الآن امام تحد حقيقي لان فلسطين والقدس ليست للفلسطينيين فقط.

وطالب العكلوك الجامعة العربية بأن تعلن صراحة أن الشريك في الاستيطان مجرم وان الولايات المتحدة بإعلانها الغت حل الدولتين ومبادرة السلام العربية، مؤكدا على ضرورة ان تعترف كافة الدول العربية بدولة فلسطين.

واشار العكلوك الى ان الاجتماع الوزاري سيناقش الخطوات القادمة في التوجه إلى مجلس الامن والجمعية العامة للأمم المتحدة وتكليف المجموعة العربية والعضو العربي المتمثل بدولة الكويت في مجلس الامن لاتخاذ اجراءات رادعة للولايات المتحدة ازاء انتهاكاتها المتواصلة للقانون الدولي .

#الجامعة العربية

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