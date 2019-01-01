"الجدار والاستيطان" تستعيد 207 دونمات من أراضي قرية مسحة غرب سلفيت

سلفيت / سما /

انتزعت الدائرة القانونية في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، قرارا باستعادة 207 دونمات، من أراضي قرية مسحة غرب محافظة سلفيت.

وأفاد رئيس الوحدة القانونية في الهيئة عايد مرار ، اليوم الخميس، بأن الأرض تقع على مقربة من مستوطنة "الكاناة" المقامة على أراضي المواطنين عنوة، في القطعة رقم 130 حوض 3.

وأضاف ان ملكية الأرض تعود لعائلة أبو قادوس من بلدة الزاوية المجاورة، وتم استعادتها بعد معركة قانونية في المحاكم الإسرائيلية استمرت لأعوام، مضيفا ان الاحتلال كان قد استولى عليها لصالح توسيع المستوطنات.