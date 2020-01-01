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ريال مدريد وزيدان يخشيان غضب الجمهور على جاريث بيل

الخميس 21 نوفمبر 2019 11:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ريال مدريد وزيدان يخشيان غضب الجمهور على جاريث بيل


وكالات / سما /

انتهى التوقف الدولي، وأصبحنا على بعد ساعات قليلة من عودة الحياة مرة أخرى لكرة القدم التي يعشقها الجميع على مستوى الأندية والمنافسات الأوروبية الكبيرة.

وشهد التوقف الدولي الماضي العديد من اللقطات والمباريات الحاسمة تحديداً مع انتهاء التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأوروبية 2020، منها تأهل منتخب ويلز في المباراة الأخيرة ضد المجر.

ومع احتفالات لاعبي منتخب ويلز ظهر جاريث بيل مهاجم وجناح ريال مدريد، بعلم منتخب بلاده ولكن الأمر لم يكن عادياً بسبب العبارات التي ظهرت على العلم.

وظهر عبارات على العلم “ويلز، الجولف وريال مدريد .. بالترتيب” أي يعني أن اهتمامات جاريث بيل بالترتيب هي بلاده ويلز ثم لعبته المفضل الجولف ويأتي بعدهما ناديه ريال مدريد، الأمر الذي بالتأكيد أغضب العديد من جماهير النادي الملكي.

وقالت صحيفة “آس” الإسبانية أن إدارة ريال مدريد والمدرب الفرنسي زين الدين زيدان يخشيان من رد فعل الجماهير اتجاه جاريث بيل بعد هذه اللقطة.

ويعود ريال مدريد للمنافسات مساء يوم السبت القادم بمواجهة ريال سوسيداد على ملعب سانتياجو بيرنابيو.

#جاريث بيل #ريال مدريد #زين الدين زيدان

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