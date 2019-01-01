تسريبات تكشف هوية الفائز بالكرة الذهبية 2019

وكالات / سما /

كشفت تسريبات هوية الفائز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لـ 2019 و التي تمنحها مجلة فرانس فوتبول.

و بموجب التسريب الذي انتشر على منصات التواصل الاجتماعي فإن الفائز بالجائزة هذا العام سيكون كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي بحصوله على 578 نقطة.

و في المرتبة الثانية يأتي فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول الإنجليزي برصيد 570 نقطة ثم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسباني برصيد 499 نقطة.

المرتبة الرابعة ، وفقاً للتسريب ، عرفت تواجد السنغالي ساديو ماني نجم ليفربول و بعده جاء زميله المصري محمد صلاح حيث حصد الأول 322 نقطة بينما اكتفى صلاح بالحصول على 207 نقطة.

و حل البرتغالي بيرناردو سيلفا في المرتبة السادسة بعدما حصد نجم مانشستر سيتي الإنجليزي 199 نقطة و جاء بعده حارس ليفربول أليسون بيكر برصيد 163 نقطة.

أما الإنجليزي رحيم ستيرلينج مهاجم السيتي فتواجد في المرتبة الثامنة برصيد 127 نقطة ثم الثنائي هيونج مين سون و فرينكي دي يونج لاعبا توتنهام هوتسبر و برشلونة على الترتيب بحصد 29 نقطة لكل منهما.