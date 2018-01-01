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"فتنة" داخل يوفنتوس بسبب رونالدو!

الخميس 21 نوفمبر 2019 11:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"فتنة" داخل يوفنتوس بسبب رونالدو!


وكالات / سما /

طالب لاعبو يوفنتوس, إدارة النادي الإيطالي, بزيادة رواتبهم أسوة باللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، المنضم للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية 2018.

ويحصل رونالدو على راتب يبلغ حوالي 30 مليون يورو، ما رفع سقف الأجور داخل "السيدة العجوز"، بعدما كان راتب أعلى اللاعبين لا يتجاوز حاجز الـ8 ملايين يورو.

وذكر موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي, أن راتب "صاروخ ماديرا" تسبب في ازدياد مطالب زملائه عند التفاوض مع المسؤولين حول تجديد عقودهم في الفترة الأخيرة.

وأكد "كالتشيو ميركاتو", أن ليوناردو بونوتشي حصل على زيادة بقيمة مليوني يورو في عقده الجديد, إذ أصبح راتبه 7.5 مليون يورو بدلا 5.5 مليون يورو كما كان سابقا.

كما يسعى النادي لتجديد عقد حارسه البولندي فويتشيك تشيزني الذي يتقاضى 4 ملايين يورو، لكنه يرغب في زيادة راتبه إلى 7 ملايين.

ويعدّ الجناح الكولومبي خوان كوادرادو على رأس اللاعبين، الذين سيوقعون على عقد جديد خلال الفترة المقبلة أيضا، وسيحصل على راتب أكثر من 5 ملايين يورو بالإضافة للحوافز.

#كريستيانو رونالدو #يوفنتوس

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