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خبر صادم يتلقاه ليفربول حول محمد صلاح

الخميس 21 نوفمبر 2019 11:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
خبر صادم يتلقاه ليفربول حول محمد صلاح


وكالات / سما /

أكدت تقارير صحفية بريطانية أن ثنائي فريق ليفربول، المصري محمد صلاح والاسكتلندي، أندرو روبيرتسون، سوف يغيبان عن مواجهة كريستال بالاس، السبت، ضمن الجولة 13 من الدوري الإنجليزي "البريميرليغ".

وكشفت صحيفة "إكسبرس" البريطانية أن اللاعبين لم يتعافيا بعد من إصابات في الكاحل، لذلك تقرر غيابهما عن المباراة.

ويخضع نجما "الريدز" لإعادة التأهيل في الفترة الحالية، ولم يتمكنا من المشاركة مع منتخبي بلادهما في فترة التوقف الدولي.

وغاب صلاح عن المشاركة في مباراتي منتخب مصر أمام كينيا وجزر القمر في أول جولتين من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2021.

وتعرض صلاح للإصابة في لقاء مانشستر سيتي الأخير واضطر لوضع ثلج على قدمه بعد اللقاء، فيما غاب عن لقاء ليفربول ومانشستر يونايتد الذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

ويتصدر ليفربول الدوري الإنجليزي برصيد 34 نقطة بعد مرور 12 جولة بفارق 8 نقاط عن أقرب ملاحقيه ليستر سيتي.

وشارك صلاح في 17 مباراة مع ليفربول الموسم الجاري سجل خلالهم 9 أهداف وصنع 5 في كل البطولات.

#محمد صلاح #ليفربول

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