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الحوثيون يهددون : صواريخنا قادرة على ضرب أهداف حيوية في عمق اسرائيل

الخميس 21 نوفمبر 2019 10:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الحوثيون يهددون : صواريخنا قادرة على ضرب أهداف حيوية في عمق اسرائيل


القدس المحتلة/سما/

 أعلنت قوات جماعة “أنصار الله” الحوثية اليمنية أنها مستعدة لصد أي هجوم إسرائيلي، مشددة على أن صواريخها باتت قادرة على ضرب الأهداف الواقعة في عمق إسرائيل.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم قوات الحوثيين، العميد يحيى سريع، في ندوة نظمت اليوم بالعاصمة اليمنية صنعاء باسم “الأطماع الإسرائيلية في اليمن”، أن “الرسالة التي وجهها قائد الثورة (عبد الملك الحوثي) في خطابه بمناسبة المولد النبوي الشريف، تأتي من مصدر قوة ويجب أن يأخذها العدو الإسرائيلي على محمل الجد”.
وأشار في هذا السياق إلى “جاهزية القوات المسلحة اليمنية للرد على العدوان الإسرائيلي في حال المغامرة” في شن أي هجوم مباشر على اليمن.
ولفت سريع إلى أن القوة الصاروخية والطيران المسير التابعين للحوثيين أصبحا قادرين على “ضرب أهداف حيوية داخل العمق الإسرائيلي”.
كما اتهم المتحدث باسم قوات الحوثيين إسرائيل بالسعي إلى تطبيق “مخططات ومؤامرات” تهدف إلى التوسع والسيطرة على أهم المنافذ الحيوية في الخليج وكذلك في بحر العرب والبحر الأحمر.

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