فتح: إسرائيل تمارس أبشع سياسات التطهير العرقي بغطاء من ترامب

رام الله / سما /

قالت حركة فتح إن الشعب الفلسطيني يتعرض لأبشع سياسات التطهير العرقي وتعميق نظام الابارتهايد العنصري، من قبل الاحتلال الاسرائيلي، وبغطاء كامل من إدارة ترامب، التي خرقت بقراراتها الظالمة كافة القوانين والمواثيق الدولية وحقوق الإنسان.

وأكد عضو المجلس الثوري، المتحدث باسم حركة فتح أسامة القواسمي، إن إقدام سلطات الاحتلال على إغلاق المؤسسات الفلسطينية في القدس، وتسريع وتيرة هدم البيوت والاستيلاء على الأراضي لصالح المشروع الاستيطاني، ما هو إلا ثمرة العنصرية اليمينية الاسرائيلية، والقرارات الصادرة من قبل إدارة ترامب، والتي تستهدف الهوية الوطنية والوجود الفلسطيني فوق أرضه.

وشدد على أن حركة فتح والشعب الفلسطيني سيتصدون لكل المؤامرات المحدقة بقضيتنا وشعبنا، وأننا لن نستسلم او نقبل بسياسة الأمر الواقع مطلقا، وأن إغلاق المؤسسات الفلسطينية في القدس وأراضي الـ48 لن يغير هوية الأرض والشعب والوجود الفلسطيني أبدا.