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"غانتس" بعد فشله : نتنياهو يتمسك بكرسي الحكم ولا يريدنا ان نشكل حكومة

الخميس 21 نوفمبر 2019 10:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"غانتس" بعد فشله : نتنياهو يتمسك بكرسي الحكم ولا يريدنا ان نشكل حكومة


القدس المحتلة / سما /

قال زعيم حزب (أزرق أبيض) في إسرائيل، بيني غانتس: إنه واجه سوراً من الخاسرين في الانتخابات، و"هم مصممون على منعه من تشكيل الحكومة".

وأضاف في تصريحات نقلتها هيئة البث الإسرائيلية (مكان) بعد إعلانه فشله في تشكيل حكومة جديدة: أن هذه الكتلة تشكلت لمصلحة شخص واحد ألا وهو نتنياهو الذي يضع مصلحته الشخصية قبل مصلحة الشعب.

وأكد غانتس أن مصلحة الشعب تعلو على كل مصلحة اخرى لأي حزب، كان يهودياً أم عربياً أو متزمتاً.

ورأى غانتس أن منعه من تشكيل الحكومة ينطوي على خطر إذ أنه لأول مرة في تاريخ الدولة، يختار رئيس الوزراء التشبث في كرسي الحكم ويحرم من مواطني الدولة تشكيل الحكومة التي انتخبوها. 

وأكد رئيس (أزرق أبيض) أنه قد أثبت منذ خوضه المعترك السياسي، أنه لا يرضخ أمام أي تهديد بإجراء جولة أخرى من الانتخابات أو بتشكيل حكومة بديلة.

وكان غانتس أبلغ مساء أمس الرئيس الإسرائيلي ريفلين، بأنه لم يتمكن من تشكيل حكومة، ومع ذلك أوضح أنه ما زال ملتزماً خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة، ببذل قصارى جهوده لتشكيل حكومة جيدة لمواطني إسرائيل، وفق تعبيره.

 

#بيني غانتس #الحكومة #نتنياهو #اسرائيل

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