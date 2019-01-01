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برنامج زيارات أسرى محافظتي جنين وطوباس لشهر ديسمبر

الخميس 21 نوفمبر 2019 10:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
برنامج زيارات أسرى محافظتي جنين وطوباس لشهر ديسمبر


رام الله / سما /

أعلن مكتب اللجنة الدولية للصليب الأحمر في محافظة جنين، اليوم الخميس، عن جدول برنامج زيارات أسرى محافظتي جنين وطوباس الذي سيكون خلال شهر ديسمبر المقبل.

وأوضح الصليب الأحمر في بيان صحفي صدر عنه، اليوم الخميس، وفقاً للوكالة الرسمية، أن زيارة أسرى سجون الرملة، وايالون، ونيتزان، وجبعون، و(Magen Neve Tirza)، ستكون في 12 و26 كانون الأول/ديسمبر المقبل للمعتقلين المرضى، في حين ستكون زيارة الأسرى في سجون: هداريم، وهشارون وريمون، واوفك، في 9 كانون الأول/ديسمبر.

وأشار المكتب إلى أن زيارة الأسرى في سجن الدامون/ كرمل، وعتليت ستكون في 11 كانون الأول، وللمعتقلات والقاصرين في 25 المقبل، وجلبوع 1 (طوباس+ جنين)، وشطة في 3 المقبل، وجلبوع 2 لجنين في 4 المقبل، وبئر السبع 17 المقبل.

ولفت مكتب الصليب الأحمر إلى أن زيارة نفحة ستكون في 4 كانون الأول المقبل، وسجن رامون في 18 المقبل، وعسقلان في 10 المقبل، ومجدو المجموعة الأولى في 2 المقبل، والمجموعة الثانية في 9 المقبل، وللقصر في 17 المقبل، والنقب المجموعة الأولى في 11 المقبل، والمجموعة الثانية في 18 المقبل، وعوفر في 2 المقبل، وللمعتقلين القصر في 16 المقبل.

#الصليب الأحمر #أسرى

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