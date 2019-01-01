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مصدر: أنقرة تعتقل محاميا يعمل مع سفارة برلين بتهمة التجسس

الخميس 21 نوفمبر 2019 10:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مصدر: أنقرة تعتقل محاميا يعمل مع سفارة برلين بتهمة التجسس


وكالات / سما /

نقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر دبلوماسي ألماني أن السلطات التركية اعتقلت، قبل شهرين، محاميا يعمل مع سفارة برلين لدى أنقرة، بتهمة التجسس.

وقال المصدر: "تم اعتقال محام متعاون مع سفارتنا لدى أنقرة في منتصف أيلول/سبتمبر"، مؤكدا تقريرا سابقا بهذا الخصوص لمجلة "دير شبيغل".

وأضاف "اعتقاله غير مفهوم بالنسبة إلينا". 

وتابع بأن المحامي "قدم دعما متعارفا عليه دوليا، وفي رأينا، دعما مقبولا بدون جدال" للبعثة الألمانية لدى تركيا.

وقال إن بلاده "تعمل بشكل مكثف على توضيح المزاعم وتحريره من الحجز".

وكان موقع مجلة "دير شبيغل" قد أشار إلى أن المحامي ساعد السفارة في بحث حول مواطنين أتراك تقدموا بطلبات لجوء إلى ألمانيا.

وأضافت أن المسؤولين الألمان "يخشون أن تصل البيانات الحساسة والملفات الكاملة لما يصل إلى 50 طالب لجوء إلى جهاز المخابرات التركي".

وبعض الأشخاص المعنيين ربما يكونون على صلة بانفصاليين أكراد أو منظمات تعتبرها أنقرة إرهابية.

ويأتي ذلك وسط توتر العلاقات بين تركيا وألمانيا، منذ إطلاق أنقرة عملية "نبع السلام" العسكرية في الشمال السوري.

#أنقرة #المانيا #السفارة #التجسس

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