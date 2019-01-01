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"أصالة" تدعم الممثلة المصرية "صابرين" بعد خلعها الحجاب

الخميس 21 نوفمبر 2019 10:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"أصالة" تدعم الممثلة المصرية "صابرين" بعد خلعها الحجاب


وكالات / سما /

بعثت المطربة السورية أصالة نصري، برسالة دعم إلى الممثلة المصرية "صابرين" التي قررت مؤخرا خلع الحجاب.

وعبر صفحتها في "إنستغرام"، هاجمت "أصالة" من انتقد "صابرين" لخلعها الحجاب بشكل كامل.

وقالت: "غريب جدّاً فتاوى البعض للبشر!!! أنا بعرف أكتر من ألف ستّ كانت محجبة وشالت حجابها، ومنهم بنات أهلهم محجّبين ومتشدّدين كمان، شو دخلكم فيها؟!!! وليش بتحشروا حالكم بقرارات النّاس وكيف بدهم يعيشوا".

وتابعت: "صابرين ست من أهذب وأرقى الستّات، وكل الدّنيا بتعرف طهر مسيرتها، وملايين النّاس بيحبّوها وبيحترموها سواء كانت محجّبة أو لأ، ولا أعتقد أنه سيكون من بين منتقديها من هو أحسن أو أكثر التزاما منها".

وأضافت أن "المؤمن الحقيقي خلوق مُهذب، يعلم أنّ الله فقط يعلم ما في الصّدور، وما بيصدر أحكامه دون علم وهو يعلم أنّ الله فقط هو الّذي يعلم".

وختمت "أصالة" رسالتها مخاطبة "صابرين": "كيفما كنتِ فأنتِ الخلوقه الطيّبة الموهوبة الحُرّة".

يشار إلى أن "صابرين" البالغة من العمر 52 عاما، تخلت منذ سنوات عن الحجاب، وقالت إنها "محتشمة"، إذ ترتدي الباروكة في مسلسلاتها، وفي الخارج ترتدي قطعة تغطي جزءا من شعرها، إلا أنها أعلنت قبل أيام رسميا خلع الحجاب بشكل كامل.

#أصالة نصري

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